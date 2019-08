"Glede na to, da tega velikodušnega milijonarja skrbi usoda migrantov z ladje Open Arms, se mu zahvaljujemo: vse ljudi na krovu lahko odpelje nazaj v Hollywood s svojim zasebnim letalom in jih oskrbi v svojih vilah. Hvala vam, Richard," izjavo Salvinija povzema britanski BBC.

Gere se je v petek vkrcal na ladjo Open Arms, ki ji Italija ne dovoli vplutja v svoje vode. Na ladji je sedaj 160 migrantov, ki jim je slavni igralec delil hrano in vodo.

Na novinarski konferenci, ki jo je priredil na italijanskem otoku Lampedusa, je Gere v soboto pozval oblasti, naj ladji dovolijo vplutje v pristanišče. Pri tem je Salvinija primerjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je doma prav tako tarča kritik zaradi svojih migracijskih politik.

"Tudi mi imamo težave z begunci, ki prihajajo iz Hondurasa, Salvadorja, Nikaragve, Mehike ... zelo podobno je temu, s čimer se soočate tukaj," je dejal. Ob tem je vladi v Italiji in ZDA obtožil, da demonizirata migrante.

»Strah teh ljudi je neznosen«

"To se mora nemudoma končati povsod na tem planetu. In se bo končalo, če mi rečemo, da je dovolj," je dodal.

Malta je sicer v soboto ponudila, da sprejme 39 migrantov, ki jih je ladja rešila iz njenih voda, a so predstavniki ladje Open Arms to zavrnili. Zahtevajo namreč, da Malta sprejme tudi 121 migrantov, ki so jih rešili v mednarodnih vodah.

Ustanovitelj španske dobrodelne organizacije Proactiva, ki upravlja z ladjo, Oscar Camps je poudaril, da je odločitev, da Malta ne sprejme vseh migrantov, povzročilo "resne varnostne težave" na krovu ladje Open Arms. "Strah teh ljudi je neznosen," je poudaril.

Gere je na novinarski konferenci v soboto dejal, da so za večino ljudi na krovu migranti. "Zame pa so begunci, ki bežijo pred ognjem," je poudaril. Vsak od njih ima svojo zgodbo o "življenju v peklu ... mučenje, posilstva, zapiranje", je izpostavil. Zanj to ni vprašanje politike, ampak pomoči ljudem v stisku, je še dodal.