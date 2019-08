Poročilo korejske tiskovne agencije KCNA ne razkriva tehničnih specifikacij. Je pa agencija danes zapisala, da je šlo za test "novega orožja", ki je bilo razvito v luči "terenskih razmer" v državi, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Državni časnik Rodong Sinmun je ob tem objavil vrsto fotografij, ki prikazujejo široko nasmejanega Kima, obdanega s svojimi sodelavci, pri opazovanju testa.

Po navedbah Južne Koreje je šlo najverjetneje za rakete kratkega dosega. Raketi je Pjongjang izstrelil blizu mesta Hamhung na severovzhodu države. Leteli sta okoli 400 kilometrov in dosegli višino 48 kilometrov, zatem pa padli v Japonsko morje.

Že peta izstrelitev v dveh tednih

Gre že za peto izstrelitev severnokorejskih raket v zadnjih dveh tednih.

KCNA je danes objavila še izjavo severnokorejskega zunanjega ministrstva, ki navaja, da skupne vojaške vaje Južne Koreje z ZDA praktično izničujejo kakršne koli možnosti prihodnjih pogovorov s Seulom.

Severna Koreja je novi raketi izstrelila dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump novinarjem povedal, da je od severnokorejskega voditelja Kim Jong-una dobil pismo, v katerem Kim nasprotuje skupnim vojaškim vajam Severne Koreje in ZDA. Trump je še dejal, da ga dosedanji raketni preizkusi ne motijo, saj so bile rakete izstreljene v znak nasprotovanja vojaškim vajam in so bile kratkega dosega.

Pjongjang ima redne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, ki tradicionalno potekajo avgusta, za pripravo na invazijo. Washington in Seul po drugi strani trdita, da so vaje izključno obrambne narave.

Trump je v soboto tudi tvitnil, da je Kim v pismu med drugim zapisal, da bi se rad sešel z njim in začel pogajanja, ko se bodo vojaške vaje končale. Po navedbah ameriškega predsednika se je severnokorejski voditelj v pismu predvsem pritoževal nad "neumnimi in dragimi vajami", se je pa tudi opravičil za preizkuse raket in obljubil, da se bodo ob koncu vojaških vaj končali.