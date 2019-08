Verniki ob prazniku pogledajo, kako bi lahko popravili, kar so morda storili slabega denimo sebi, svojim bližnjim, sorodnikom in prijateljem. Vse na tem svetu je minljivo, zato se morajo verniki zavedati svoje minljivosti in negotovosti, so opozorili v Islamski skupnosti v Sloveniji.

Praznični dnevi so po njihovih besedah priložnost za kesanje in opravičilo, a tudi za veselje in radost. Vernikom priporočajo, naj radosti praznika delijo s svojimi najbližjimi, s sosedi in prijatelji. "Če so med nami zamere, jih poskusimo pozabiti ali si jih odpustiti. Življenje je negotovo, zato ga pred boleznijo ali smrtjo izkoristimo. Kot verniki smo odgovorni za vsak trenutek, ki ga preživimo na tem svetu. Naj bo vsak trenutek prijeten, poln radosti in sreče," je v imenu Islamske skupnosti v Sloveniji vernikom v televizijskem voščilu na predvečer praznika zaželel muftijev namestnik Nevzet Porić.

Verniki se ob kurban bajramu odpravijo na romanje v sveti mesti Meka in Medina. Najpomembnejši dogodek romanja, ki je bil že v soboto, je na planoti Arefat v bližini Meke. Zbrani romarji na planoti preživijo cel dan v molitvi za boljši jutri vsega človeštva in sveta. Bivanje romarjev na Arefatu simbolizira enakost ljudi pred bogom ne glede na njihov družbeni, materialni, politični ali kakršenkoli drug status. Romanja v organizaciji Islamske skupnosti v Sloveniji se letos udeležuje 28 romarjev iz Slovenije.

Tisti, ki niso šli na romanje, praznujejo kurban bajram v družinskem krogu, saj gre za družinski praznik in čas medsebojnega obiskovanja in obdarovanja. To je tudi čas medsebojnega odpuščanja, v katerem se skušajo izogniti slabim navadam.

V Sloveniji bodo bajramsko molitev poleg Ljubljane organizirali tudi v Kranju, Škofji Loki, Tržiču in na Jesenicah, v Postojni, Ajdovščini, Kopru, Sežani in Novi Gorici, pa tudi v Trbovljah, Celju, Velenju, Mariboru, Novem mestu, Krškem in Kočevju.