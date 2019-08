Slovenska reprezentanca je zadržala nekaj teoretičnih možnosti za prvo mesto v skupini in osvojitev olimpijske vozovnice. Za to je proti Tuniziji potrebovala zmago s 3:0, ki jo je tudi dosegla. A ne brez težav. Visela je tako v prvem, predvsem pa v tretjem nizu, v katerem je že prepričljivo zaostajala, a se na koncu vendarle rešila.

Da bi si zagotovila pot v Tokio, mora v nedeljo gostiteljico turnirja Poljsko premagati s 3:0, pri tem pa osvojiti še zadostno število točk. Glede na igre, ki jih kažeta ekipi, bo to zelo, zelo težka naloga.

Za razliko od prve tekme so Slovenci na mestu organizatorja igre začeli z Gregorjem Ropretom, ki je zamenjal Dejana Vinčića. V prvem nizu nikakor niso mogli streti odpora tekmecev. Vodili so sicer 16:12, toda nato bili nemočni pri servisih Hamze Naggeja, ki je z asom tudi poskrbel za izenačenje na 19:19. Ekipi sta bili nato izenačeni še na 20. točki, pri vodstvu Slovenije 21:20 pa so tekmeci naredili napako, ki se je izkazala za usodno.

Na začetku drugega niza pa se je vendarle pokazala kakovostna razlika med ekipama. Slovenci so takoj ušli za pet točk, nato razliko počasi večali, pri izidu 21:13 je bilo že jasno, da bo Slovenija vodila z 2:0. As Jana Kozamernika je Slovencem zagotovil prvo zaključno žogo, ki jo je z blokom izkoristil Ropret.

Mnogi v lepo napolnjeni dvorani so menili, da je s tem odpora afriške ekipe konec. A so se zmotili, izbranci Alberta Giulianija, ki je v zadnjem nizu namesto kapetana Tineta Urnauta v igro poslal Žigo Šterna, so niz začeli nezbrano in takoj zaostali z 1:5. Tunizijci so prednost držali vse do končnice, še pri izidu 18:21 ni kazalo, da bi lahko niz izgubili. Toda servisi Kozamernika so poskrbeli za preobrat, s štirimi zaporednimi točkami so nato Slovenci prešli v vodstvo, prek Tončka Šterna prišli do prve zaključne žoge, drugo je izkoristil prav Štern, ki je bil z 19 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme.