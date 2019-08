Policisti s Policijske uprave Murska Sobota so bili nekaj minut čez peto uro popoldan obveščeni, da so v Splošno bolnišnico Murska Sobota pripeljali 1-letnega dojenčka, ki se je utopil v domačem bazenu. Otrok je v življenjski nevarnosti in je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana.