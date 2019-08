Udeleženci devete parade ponosa v češki prestolnici so se zbrali na osrednjem praškem trgu Vaclavske namesti, nato pa so se v opaznih oblačilih in z mavričnimi zastavami sprehodili skozi središče mesta. V ospredju letošnjega dogodka je zahteva po večji strpnosti do javnega izkazovanja istospolne usmerjenosti.

»Skozi svoje mesto se ne bi sprehodil z roko v roki s svojim partnerjem,« je po navedbah dpa priznal 47-letni udeleženec, ki prihaja s severa Češke. Dodal je, da mu tudi ni bilo prijetno, ko je v službi razkril svojo spolno usmerjenost.

Sočasno so konservativne krščanske skupine v Pragi priredile svoj shod, na katerem so med drugim nosili napise Češka ni Sodoma in Gomora.

Istospolno usmerjeni pari lahko na Češkem od leta 2006 registrirajo partnersko skupnost, a istospolne poroke niso dovoljene.