Jamarji so podzemni prehod odkrili po štirih dneh raziskovanja in bivakiranja na 1000 metrih globine.

Kot so danes še sporočili iz društva, so kraški podi Kanina izjemno visokogorsko območje, ki ga slovenski in tuji jamarji raziskujejo že desetletja, saj veljajo za »imalajo svetovnega jamarstva«.

V minulih letih so člani društva v zahtevnih okoliščinah raziskali dve od sedmih več kot tisoč metrov globokih jam - najprej Renejevo brezno, drugo najglobljo jamo v Sloveniji, globoko 1322 metrov in dolgo več kot 5800 metrov, pozneje pa še jamo P4, globoko 1054 metrov in dolgo 4700 metrov. Z raziskovanjem bodo nadaljevali, saj si želijo najti podzemne poti od jamskih vhodov na višini 2000 metrov do izvirov v dolini Soče, so še navedli v Društvu za raziskovanje jam Ljubljana.

V Sloveniji je sicer registriranih 13.000 jam.