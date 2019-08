K novim protestom v Moskvi je pozvala ruska opozicija zaradi izključitve njenih kandidatov iz volitev v moskovski mestni svet. Na transparentih, ki jih je bilo danes opaziti v množici, med drugim piše Dajte nam pravico voliti ter Dovolj ste nam lagali. Nekateri protestniki pa so nosili slike demonstrantov, ki so jih aretirali na prejšnjih protestih.

Mestne oblasti protestov ne dovolijo, zato je policija doslej aretirala na stotine protestnikov. Današnji shod so oblasti sicer odobrile.

K udeležbi na protestih je opozicija pozivala prek spleta, z njimi pa želi doseči, da bi dovolili sodelovanje na septembrskih volitvah v Moskvi tudi neodvisnim kandidatom in opoziciji.

Policija je na prejšnjih dveh protivladnih protestih, ki so prav tako potekali v soboto, aretirala več kot 1600 ljudi. Po protestih prejšnji konec tedna so se pojavile kritike zaradi nasilnosti policije do protestnikov.

S protesti je opozicija začela, potem ko moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov. Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 glasov podpore, a jih komisija vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.