Ta sistem naj bi bil izboljšana različica radarja Gamma, ki izvira iz Rusije, poročanje iranske tiskovne agencije ISNA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Falagh naj bi se bil zmožen povezati z državnim sistemom zračne obrambe in dopolniti raketni sistem S-300, ki so ga dobili od Rusije. Iran je sicer namestil sistem S-300 marca 2016 z nekajletno zamudo potem, ko je bil podpisan jedrski sporazum in preklicane mednarodne sankcije proti tej državi.

Prej je bil radar nedelujoč zaradi sankcij, pomanjkanja rezervnih delov in nezmožnosti tujih inženirjev, da ga popravijo, je še zapisala ISNA.

Razkritje prihaja v času zaostrenih odnosov med Iranom in ZDA.