Na dogodku, ki že tradicionalno poteka na Lomu, so letos ponovno s pomočjo svetlobne opozorilne table prikazali animacijo pravilnega razvrščanja. Opozorili so na pomen razvrščanja vseh voznikov v primeru zastojev, tudi tujih voznikov tovornjakov, saj se predvsem tovorna vozila ob napačnem razvrščanju ob prihodu intervencijskih vozil najtežje umikajo, so sporočili iz AVP.

Dogodek je organiziran na pobudo Anžeta Albrehta, enega izmed dveh gasilcev, ki sta se leta 2013, ko se je na primorski avtocesti zgodila huda prometna nesreča, prebijala pred gasilskim vozilom in pozivala voznike, naj se umaknejo na stran ter tudi ročno umikala vozila. Na Albrehtovo pobudo je zaživela tudi facebook stran Ustvarimo reševalni pas na avtocestah, na kateri s fotografijami in video materialom opozarja na pravilno ravnanje in razvrščanje.

Kasneje je bil ustanovljen tudi Zavod Reševalni pas, ki skrbi za osveščanje voznikov in voznic, kako pravilno ravnati ob prometnem zastoju na avtocestah. V sodelovanju z Darsom Albreht vsak mesec razdeli do 400 nalepk, ki opozarjajo ostale udeležence v prometu na pravilno razvrstitev. Tako ima danes to nalepko že več kot 40.000 vozil, med njimi 20 reševalnih služb in preko 120 gasilskih enot, so navedli v AVP.