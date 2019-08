Crusius se je na policijski postaji odpovedal pravici do molka, prav tako pa ni želel, da ga zastopa odvetnik.

Poročilo tudi opisuje okoliščine njegove aretacije. Ko ga je policija obkolila, je stopil iz avta, dvignil roke v zrak in dejal "jaz sem strelec".

Osem ubitih je bilo mehiških državljanov, mnogo ostalih pa je imelo latinskoameriške korenine.

21-letnik je pred napadom na spletu tudi objavil rasistični manifest, v katerem izraža skrb zaradi "latinskoameriške invazije" Teksasa. V njem trdi, da "brani" ZDA pred "kulturno in etnično nadomestitvijo, ki jo je povzročila invazija" in to poveže tudi s strelskim napadom v Christchurchu na Novi Zelandiji, kjer je napadalec ubil 51 vernikov v dveh mošejah.

El Paso je oddaljen okoli devet ur vožnje od Allena, kjer je živel Crusius. To mesto je očitno izbral zaradi velikega števila latinskoameriškega prebivalstva. Leži ob reki Rio Grande, ki predstavlja mejo med ZDA in Mehiko. V njem živi okoli 680.000 ljudi, 83 odstotkov pa jih ima latinskoameriške korenine.