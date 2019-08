Policija in gasilci so zaradi tornada v nekaj minutah prejeli več kot 1000 klicev v sili. V prizadetih mestih so policisti okrepili svojo prisotnost, je sporočila policija. Dodala je, da je opustošeno območje, ki se razteza na pet do sedem kilometrih ter da so vse razpoložljive enote in podporne službe na delu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Luksemburški premier Xavier Bettel je tvitnil, da je že vzpostavljena krizna ekipa za pomoč prizadetim. Ta je prebivalce opozorila, naj se ne približujejo podrtim električnim vodom. Dodala je, da po nekaj lokalnih izpadih oskrba z električno energijo v državi ni ogrožena.

V sosednji Nemčiji je težave povzročala huda nevihta. Zaradi nje so prestavili nogometno tekmo med Sandhausenom in Borussia Monchengladbachom, 15 nogometašev v deželi Baden-Wuerttemberg na jugozahodu Nemčije pa je poškodovala strela.

V mestu Erfurt so zaradi velike količine dežja prekinili premierno izvedbo muzikla Ime Rože po romanu Umberta Eca.