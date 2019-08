Na štajerski avtocesti je med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani kilometrski zastoj. Dars namreč tam odstranjuje delovno zaporo, zato do ponedeljka promet proti Ljubljani poteka po enem pasu. Danes od 21. ure do ponedeljka bo po enem pasu promet na tem odseku potekal tudi v smeri Maribora.

Prav tako na štajerski avtocesti dela potekajo med Šentjakobom in Zadobrovo, pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani, kjer promet poteka samo po enem prometnem pasu. Možni so zastoji.

Na podravski avtocesti pred Gruškovjem je nastal 2,5 kilometra dolg zastoj, pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj, kolone pa se vijejo tudi na cesti Šmarje - Dragonja, poroča prometnoinformacijski center.

Na mejnih prehodih so daljše čakalne dobe, ki so se sicer zdaj v primerjavi z zgodnjimi jutranjimi urami nekoliko zmanjšale. Do ene ure je treba na izstop iz države čakati na mejnih prehodih Obrežje, Podgorje, Šečovlje, Dragonja, Jelšane, Starod in Gruškovje.

Danes sicer velja splošna omejitev prometa za tovorna vozila nad 7,5 tone, na primorskih cestah do 16. ure, po ostalih cestah v državi pa od 8. do 13. ure.