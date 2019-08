Kvalifikacije za olimpijske igre v Gdansku na Poljskem so se za slovenske odbojkarje začele s prepričljivim porazom proti Franciji z 0:3 (–24, –20, –23), s čimer so praktično že izgubili realne možnosti za osvojitev prvega mesta v skupini in osvojitev olimpijske vozovnice. V Ergo Areni so prikazali slabo predstavo, z velikim številom napak in nihanj v igri, na celotni tekmi pa solidno odigrali le prvo polovico tretjega niza.

Slovenski selektor Alberto Giuliani na začetku tekme ni eksperimentiral in je na igrišče poslal preverjeno zasedbo. Tine Urnaut, Dejan Vinčić, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Tonček Štern, Klemen Čebulj in Jani Kovačič v vlogi libera so tekmo začeli spodbudno. Francozom, ki jih krasi odličen sprejem, so z dobrim začetnim udarcem povzročili kar nekaj težav. Do izida 10:10 sta bili reprezentanci poravnani kar sedemkrat, nato so Francozi s tremi zaporednimi točkami prvič prišli do otipljivejše prednosti. A ta se je do drugega tehničnega odmora že stopila. Kljub temu Slovenci tehtnice niso zmogli prevesiti v svojo korist, tekmec pa je po drugi zaključni žogi dobil uvodni niz.

Če slovenska vrsta v prvem nizu ni vodila niti enkrat, se je to spremenilo na začetku drugega, ki ga je začela z vodstvom s 3:0. Tega je zadržala do devete točke, ko je nasprotnik prvič v drugem setu izenačil. Giuliani je tedaj začutil, da so njegovi igralci začeli padati v igri, zato je iz igre poklical do tedaj ne pretirano razpoloženega Šterna in na igrišče poslal Mitjo Gasparinija. A tudi z izkušenim Primorcem v polju se Slovenci niso izognili krizi in so francoskim odbojkarjem dovolili, da pobegnejo na plus štiri. Ob pomoči razigranega Jana Kozamernika so se rešili iz izgubljenega položaja in izenačili na 20:20, a je končnica nato v celoti s petimi točkami pripadla močno motiviranim Francozom.

Čeprav je slovenska reprezentanca po dveh nizih imela več asov in dosegla več blokov, pa je bila za boljši izid prikrajšana zaradi slabšega sprejema in večjega števila napak. V tretjem setu je že kazalo, da jim je slabosti uspelo odpraviti, saj so vanj krenili udarno. Na polovici niza so vodili že s šestimi točkami prednosti (18:12), a prednost v slogu najbolj neizkušenih ekip nespametno zakockali. Giuliani je igralce skušal predramiti s polminutnimi odmori, a je bil neuspešen. Francija je končnico povsem zasukala sebi v korist in s šestimi zaporednimi točkami zaostanek spremenila v zmago.

Na prvi tekmi je Poljska premagala Tunizijo s 3:0 (15, 19, 19). Slovenija bo jutri ob 18.30 igrala s Tunizijo in jutri ob 15. uri še s Poljsko.