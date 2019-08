Maribor je razrvan po boleči evropski zaušnici Rosenborga, ki je razgalil vse slabosti in limite trenutne zasedbe. Je prepočasna in premalo kreativna v zvezni vrsti, nenevarna v napadu (Tavares ne more biti prvi napadalec) ter nezanesljiva v obrambi z vratarjem Kenanom Pirićem na čelu, ki s padanjem iz napake v napako vse bolj izgublja že tako povsem načeto samozavest. A razlika v kakovosti med igralskima zasedbama Maribora in Tabora iz Sežane je vseeno tako velika, da vijoličasti ne bi smeli imeti težav za prvo zmago v ligi. Prav način, kako se bo Maribor lotil izhoda iz krize, bo razkril znanje, sposobnosti in tudi vizionarstvo trenerja Darka Milaniča, ki mu navijači vse pogosteje in glasneje žvižgajo, ter športnega direktorja Zlatka Zahovića. Doslej sta stavila na taktično kulturo, a za nove podvige bo treba spremeniti filozofijo in način selekcije igralcev.

Bravo – Aluminij 0:1

Aluminij se je v taktični tekmi z zasluženo zmago v Ljubljani povzpel na vrh lestvice. Po uspavanki v vročini v prvem polčasu so Kidričani v drugi del krenili precej bolj odločno in povedli v 50. minuti po najlepši akciji na tekmi. Vezist Dejan Petrovič je prodrl po desnem boku in žogo podal v osrčje kazenskega prostora, kjer jo je pričakal Luka Štor in jo z glavo preusmeril v mrežo. 21-letni Ajdovec, ki so ga po vzgoji v mladinski šoli v Ljudskem vrtu odpisali, da ni dovolj kakovosten za člansko zasedbo Maribora, je tako dosegel že četrti gol v sezoni in je trenutno najboljši strelec lige. Od dvoboja Štora z 19-letnim napadalcem Brava Aljošo Matkom bi bilo nič, saj so bili Ljubljančani povsem brez ideje v napadu. Tudi v finišu tekme, ko je bi izključen steber obrambe Aluminija Amuzie.

Triglav – Muradanes ob 17.30, sodnik: Vinčić

Če denimo Maribor in Domžale Mure v prvenstvu še niso premagali, so jim kranjski orli lani zabili šest golov, odnesli dva remija s Fazanerije in jih v Kranju obakrat premagali. Pa so vseeno ta teden pri Triglavu delali tudi s psihoterapevtko. »Super je, ker je cela ekipa videla, da se tekma ne igra le na igrišču, ampak obstajajo še drugi pomembni segmenti in se lahko tudi tako ogromno pozitivnega postori,« je povedal kapetan Luka Majcen. Gorenjci so relativno udarno začeli sezono, po skalpu Maribora so na edini domači tekmi ugnali Rudar. Dejan Dončić si je zaželel, da bi imel Davida Tijanića čim dlje v kadru. Razumljivo, saj je kljub porazu v Stožicah z njim Triglav moštvo, ki se spogleduje celo s sredino lestvice. Če je bila točka z Mariborom še zadovoljiva, bo Mura v Kranju prvič zares potrjevala svoj evropski status. Še Tijanić je to posebej izpostavil: »Mura je bila del Evrope in je pokazala, da zna igrati nogomet, a tudi mi smo že veliko pokazali.« Anteju Šimundži več skrbi še vedno povzroča obramba: Mura je prejela gol na vsaki tekmi, skupaj že šest na treh. Doslej je napad sicer zabil gol več. Glede na to, da podobno velja za Triglav (gol razlika 8:9), se ponuja z zadetki bogata tekma.

Verjetni postavi – Triglav: Čadež, Rogelj, Mertelj, Kumer, Žurga, Udovič, Kryeziu, Tijanić, Mlakar, Aliaga, Majcen. Mura: Obradović, Šturm, Maruško, Karamarko, Kous, Kozar, Šporn, Horvat, Bobičanec, Bubnjar, Maroša. Naš namig: 0.

Maribor – Tabor Sežanadanes ob 20.15, sodnik: Glažar

Po porazu z Rosenborgom ni več kalkulacij. Obračun s Sežano? »Zelo pomembna tekma, ker je zmaga nujna. Zato pa moramo zadeti,« priznava Darko Milanič. Čeprav so prvaki v štirih krogih zbrali pičle tri točke, se ne boji, da Maribor nocoj ne bi (prvič letos) zmagal. Ampak kako? »Tudi zunaj igrišča morajo fantje narediti vse optimalno. Glavni apel je, da fantje pometejo pri sebi. Jaz jih bom rade volje zaščitil, sprejel tudi kritiko, oni pa naj naredijo svojo nalogo tako v obrambi kot v napadu. Dobivamo preveč golov in premalo zabijamo.« Milanič je poskušal tudi z rotacijo kadra, je morda čas, da spremeni tudi sistem in taktiko? »Morda. O tem smo že razmišljali in še bomo. Potrebujem igralce, ki bodo dali dovolj dinamike, pritisnili nasprotnika in mu ne bodo dali dihati.« Za minute bo prvič letos v napadu konkuriral Luka Zahović, rane bosta po Rosenborgu celila Martin Milec in Andrej Kotnik. Navijaški avtobus za Maribor je za Terran Boys iz Sežane skorajda samoumeven. Čeprav sta tekmi z Aluminijem in zlasti edino gostovanje pri Bravu pokazala, da so daleč od konstantne forme, zaradi česar je Andrej Razdrh našel tako pohvalo kot grajo, lahko Tabor sproščeno komaj drugič pride v Ljudski vrt.

Verjetni postavi – Maribor: Pirić, Klinar, Ivkovič, Peričić, Viler, Cretu, Vrhovec, Hotić, Kronaveter, Požeg Vancaš, Tavares. Tabor Sežana: Rener, Horvat, Ristić, Zebić, Azinović, Mihaljević, Babić, Sever, Bongongui, Sikimić, Milošev. Naš namig: 1.

Domžale – Celjejutri ob 18. uri, sodnik: Skomina

Tekma največjih razočaranj in dolžnikov. Domžalčani so s tekmo manj celo zadnji in podoba po proračunu tretjega kluba v državi je daleč od optimističnih napovedi pred začetkom sezone, da se bodo skušali vmešati v boj za naslov prvaka. Trener Simon Rožman ima po imenih zelo kakovostno igralsko zasedbo, ki pa je že tretje leto zapored domače prvenstvo začela katastrofalno slabo, ker ekipa ne zna preklapljati med nastopi v Evropi in slovenski ligi. Težava Domžal je, da niso usposobljeni za igranje pod pritiskom uspeha, ker je športni direktor Matej Oražem v klub pripeljal značajsko prešibke igralce s premalo zmagovalne miselnosti in šampionskih ambicij. Tekma s Celjem bo razkrila, ali se je domžalska zasedba po koncu igranja v Evropi reseterila in bo pokazala več želje. Tudi Celjani so še brez zmage, potem ko so na treh domačih tekmah iztržili tri blede remije brez prave igre v zvezni vrsti in napadu. Celjani so se ujeli v past prevelikega pomlajevanja, zato imajo na ključnih igralnih mestih nogometaše s premalo prvoligaške kilometrine in s tem povezanih izkušenj. Trener Dušan Kosič je pred podobno zahtevnim izzivom kot lani, ko je kar osem krogov čakal na prvo zmago v ligi.

Verjetni postavi – Domžale: Sorčan, Čorluka, Klemenčič, Dobrovoljc, Sikošek, Kait, Ibričić, Mujan, Gnezda Čerin, Kolobarić, Nicholson. Celje: Rozman, Stojinović, Zaletel, Čalušić, Vidmajer, Pungaršek, Pišek, Lotrič, Novak, Vizinger, Božić. Naš namig: 1.

Rudar – Olimpijajutri ob 20.10, sodnik: Jug

Nogometaši Olimpije so se po dveh prostih dneh znova zbrali v sredo, medtem ko je dribler Asmir Suljić poškodovano stegensko mišico zdravil na terapijah v Beogradu. Olimpija ima še sanjsko zasedbo, a vse se lahko spremeni, saj je do konca prestopnega roka še 20 dni. Igralce, za katere bodo prišle ugodne ponudbe, bodo prodali, saj nujno potrebujejo evre za delovanje kluba. »Ne glede na zadnje dogodke v Rudarju smo pred velikim izzivom. To je ekipa, ki premore veliko individualne kakovosti in je še posebej nevarna, če imajo najboljši igralci svoj dan. Za osvojitev treh točk bomo morali biti maksimalni,« pravi trener Olimpije Safet Hadžić. Pri izbiri začetne enajsterice mora upoštevati, da so v zapisniku lahko le trije tujci izven Evropske unije in jutri naj bi v vsako linijo postavil po enega.

Dogajanje v Rudarju, ko sta se morala posloviti priljubljeni trener Almir Suljemanović in športni direktor Marijan Pušnik, je pustilo posledice. Potrebno bo še nekaj časa, da bodo nogometaši povsem dojeli zamisli trenerja Janija Žilnika. Rudar ima s Tučićem, ki bo kot Ljubljančan še posebej motiviran, Škoflekom in Radićem obilo kakovosti v napadu, medtem ko je obramba malce preveč naivna.

Verjetni postavi – Rudar: Stopajnik, Krefl, Hrubik, Pušaver, Kašnik, Vošnjak, Škoflek, Kobiljar, Radić, Tomašević, Tučić. Olimpija: Vidmar, Boayke, Samardžić, Maksimenko, Jurčević, Tomić, Putinčanin, Menalo, Cekici, Savić. Naš namig: 2.