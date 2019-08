Širitev nadomestil za plače poslancev

Poslanci načrtujejo tudi spremembe pri nadomestilih plač. Po novem bi bili do šestmesečnega nadomestila po prenehanju mandata upravičeni vsi, ki iz objektivnih razlogov ne morejo nadaljevati prejšnjega dela in nimajo druge ustrezne zaposlitve, in ne le tisti, ki so bili na poslanski funkciji vsaj pol leta, kot velja zdaj. »Namen nadomestila je zagotovitev socialne varnosti poslanca. Ta namen mora biti v osnovi zagotovljen tako v primeru kratkega kot v primeru dolgega mandata,« poudarjajo predlagatelji sprememb zakona o poslancih. Razlikovanje glede na dolžino poslanske funkcije je po njihovih navedbah doseženo s tem, da imajo poslanci, ki so bili v parlamentu daljše obdobje, pravico še do trimesečnega nadomestila za pretekle zaporedne mandate, vendar ne več kot pol leta skupaj. »Pravice poslancev morajo biti določene na ustrezen način, ker vplivajo na kandidiranje oseb za poslance in s tem tudi na izvajanje zakonodajne oblasti,« še lahko preberemo v obrazložitvi predloga novele zakona.