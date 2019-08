Od četrtka je v južni zvezni državi Kerala umrlo 25 ljudi, v sosednji državi Karnataka pa 12, kažejo vladni podatki. Razseljenih ali evakuiranih je v obeh državah okoli 200.000 ljudi. Zaradi poplav so do nedelje do 15. ure po lokalnem času zaprli tudi letališče v Kerali v mestu Kochi, piše na spletni strani letališča.

V zahodni državi Maharashtra pa je v zadnjih nekaj dneh umrlo vsaj 27 ljudi, evakuirali so jih 200.000, na spletni strani poroča indijski časnik Hindustan Times.

Monsunsko obdobje v Indiji traja od junija do septembra. Lani je v južni Aziji deževje, ki je sicer bistvenega pomena za kmetijstvo, skupno terjalo več kot 1200 življenj, najhuje pa je bila prizadeta indijska zvezna država Kerala, kjer je umrlo skoraj 500 ljudi.