Sedmi festival kamišibaja

V Štanjelu se je včeraj začel 7. slovenski festival kamišibaj gledališča , na katerem se bodo v treh dneh predstavili različni domači izvajalci te pripovedno-gledališke zvrsti, ki so bili izbrani na regionalnih festivalih, ter predstavili najboljše zgodbe letošnjega leta. Najboljšo predstavo po presoji strokovne žirije (sestavljajo jo teatrologinja in kustosinja Sandra Jenko, bibliotekarka in nekdanja direktorica sežanske knjižnice Nadja Mislej Božič ter slikar in novinar Žiga Bratoš) bodo pred jutrišnjim zaključkom festivala nagradili z zlatim kamišibajem.