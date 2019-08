Vir iz varnostne službe je dejal, da je eksploziji povzročila strela. Predstavnik guvernerja regije Krasnojarsk pa je dejal, da sta eksploziji odjeknili med odstranjevanjem streliva. Eksploziji sta poškodovali okna na poslopjih blizu skladišča.

Zaradi požara so v ponedeljek evakuirali 16.000 ljudi iz okolice skladišča. Eksplozije streliva so do torka zjutraj prenehale, nato pa so se ljudje vrnili na svoje domove. Ranjenih je bilo 13 ljudi, umrla pa je ena oseba.