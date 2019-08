Tako kot lanska je tudi letošnja sezona razreda motoGP skoraj v celoti v domeni Honde in njihovega dirkaškega asa Marca Marqueza. Ta je na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopil na šestih od desetih dirk – tudi na zadnji v Brnu na Češkem, ko je dosegel jubilejno 50. zmago v najmočnejšem razredu in se še utrdil v skupnem vodstvu. Katalonec bi prav gotovo bil glavni favorit za prvo mesto tudi na naslednji preizkušnji, če te jutri ne bi gostil Spielberg v Avstriji. Red Bull Ring za aktualnega svetovnega prvaka vselej predstavlja velik izziv in za zdaj tudi nerešljivo uganko, saj premierne zmage na avstrijskem Štajerskem še vedno ni dočakal.

Dobre štiri kilometre dolga steza se ponaša z dolgimi ravninami in le malo zavoji, kar je bilo doslej pisano na kožo predvsem moštvu Ducatija. Odkar je bil Spielberg leta 2016 znova uvrščen na koledar dirk, italijanski konstruktor na njej namreč še ne pozna poraza. Lani je bil tu najboljši Jorge Lorenzo, predlani Andrea Dovizioso, še leto prej pa Andrea Ianonne. »Težko zanikam, da nam Red Bull Ring zelo ustreza. To je razvidno že iz dosežkov, ki jih tu dosegamo,« pravi Andrea Dovizioso, ki si lasti tudi rekord proge. Italijan je pred letom dni ciljno črto prečkal tretji, jutri pa bo lovil svojo drugo zmago v sezoni, prvo po uvodni dirki v Katarju. »Lani je Marquez končal pred mano, zato sem prepričan, da bo konkurenčen tudi tokrat. A najpomembneje je, da se osredotočim nase in ohranim dobre občutke, ki sem jih imel že v Brnu. Zagotovo se ne bom predal.«

Glede na to, da je Spielberg še edino prizorišče aktualnega koledarja, na katerem Marquez ni še nikoli zmagal, je jasno, da bo 26-letnik izredno motiviran. Še toliko bolj, ker se mu je prvo mesto v zadnjih dveh letih izmaknilo za manj kot dve desetinki sekunde. »Red Bull Ring je unikatno dirkališče. Je zelo zahtevno do zavor in moči motocikla. V preteklosti smo bili v Spielbergu priča navdušujočim dirkam in verjamem, da bo zelo zanimivo tudi letos,« napoveduje Marc Marquez.

Da sta Ducati in Honda v središču motociklistične javnosti že ves teden, so sicer poskrbele tudi govorice o morebitni vrnitvi Jorgeja Lorenza k moštvu iz Bologne. Majorčana, ki ga bo zaradi poškodbe ta konec tedna na Hondinem motociklu zamenjal Stefan Bradl, naj bi se v Italijo vrnil v zameno za Avstralca Jacka Millerja. »Res je, obstajajo govorice, a Jorge ima še vedno podpisano pogodbo s Hondo. Še vedno je moj moštveni kolega in ne bi stavil na to, da nas bo zapustil,« je pisanje nekaterih medijev komentiral Marquez.