#portret Domen Marinčič, glasbenik in umetniški vodja Festivala Radovljica

Ko je Domen Marinčič pred 13 leti prevzel umetniško krmilo Festivala Radovljica – 37. edicija se začenja danes –, se je zavedal velike odgovornosti, ki so mu jo zaupali. Ustanovitelj festivala Klemen Ramovš, ki je pozneje zasnoval še Festival Brežice, današnji Seviqc, ga je zastavil ambiciozno. Predvsem pa so bili Radovljičani tisti, ki so festival pograbili za svojega: glasba, ki jo festival prezentira, je najboljša promocija srednjeveškega mestnega jedra, na katero so tako zelo ponosni. Danes je Festival Radovljica eden najuglednejših svetovnih glasbenih festivalov, poznan po premišljenih butičnih programih.