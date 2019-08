Sončno jutro je v Mojstrano že vabilo prve obiskovalce. Na Triglavski cesti, tik pred bivakom Slovenskega planinskega muzeja, se je 68-letni domačin Stane Brus že potikal po svojem vrtu, ki ga poznajo ljudje z vsega sveta. Ocenjuje, da ga je obiskalo okoli 70.000 ljudi, prva leta jih je bilo tudi po več kot 4000 na leto.

»Nisem vrtnar, sem pa ljubitelj narave in rož. Že od malih nog se rad ukvarjam z lesom,« pravi Brus. Čez dve leti bo, podobno kot Slovenija, njegov vrt Viharnik, ki se razprostira ob njegovi domači hiši, praznoval 30 let. »Jaz pa bom star 70. Poskrbel bom, če bom le zdrav, da bo takrat na vrtu še bolj zanimivo,« obljublja.

Vsak krajan je del turizma

»Ta vrt je bil včasih zapuščen,« se Brus spominja začetkov. »Najprej sem v vrtu položil nekaj podstavkov in nanje postavil nekaj zanimivih vej. Takrat so ljudje še množično hodili peš v Vrata mimo naše hiše. Veje na podstavkih so večkrat fotografirali in to mi je dalo vedeti, da se iz tega vrta še da kaj zanimivega narediti,« pravi. A hitro doda, da je vrt začel urejati predvsem zase, za svojo dušo, ne v prvi vrsti za obiskovalce. »Vsak krajan pa bi se bi se moral zavedati, da je del našega turizma, sam sem to zelo hitro ugotovil,« pravi.

Tematike so se na vrtu spreminjale. Kmalu po začetku urejanja ga je na primer opremil z napisi gostinskih lokalov v Mojstrani, ki so se pomešali z rastlinami in deli viharnikov. »Tukaj v Mojstrani živimo v naravi. Veliko obiskovalcev je bilo iz tujih držav, kjer so bili vajeni življenja med betonom. Ko so videli vrt in se sprehodili po njem, je bila zanje to neverjetna izkušnja,« opisuje. Ves čas pa je stremel, da je tudi v vrtu ohranjal podobo narave. »Vse je iz naravnih materialov, iz lesa, zemlje, rastlin, peska, kamna, korenin,« našteva.