Vožnja za rešilcem je primitivna in nevarna

Gasilci, reševalci in policisti bodo ob pomoči Darsa in agencije za varnost v prometu danes na počivališču Lom na primorski avtocesti v skupni akciji Reši življenje! znova opozarjali na pomembnost pravilnega razvrščanja voznikov ob zastojih pred prometnimi nesrečami. Pogovarjali smo se z Anžetom Albrehtom, tistim gasilcem, ki je v zdaj že legendarnem videoposnetku pred šestimi leti v polni bojni opremi tekel pred gasilskim avtom, opozarjal voznike, naj se umaknejo, in tako delal pot za intervencijska vozila. Od takrat se je spremenilo ogromno, a še vedno se najdejo vozniki, ki bodisi ne naredijo reševalnega pasu bodisi po njem vozijo za rešilcem, kot je to pred kratkim počel brezvestni voznik audija.