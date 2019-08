Belolo se je rodil v Casablanci, nato se je preselil v Francijo, kjer je postal DJ in producent ter se navdušil nad diskom. Leta 1973 se je preselil v ZDA, kjer je spoznal prav tako Maročana Jacquesa Moralija, s katerim sta leta 1977 ustanovila šestčlansko zasedbo Village People, v kateri sta želela združiti vse stereotipe ameriškega moškega.

Skupina je s svojimi kostumi in pozitivnimi disko napevi kmalu postala priljubljena na ameriški gejevski sceni. Belolo je leta 2004 dejal, da je z veseljem sodeloval pri boju za gejevske pravice, sploh ker je bil tudi Morali gej, sam pa je čutil, da se gejevski skupnosti zaradi hinavščine v družbi dela velika krivica. Kot je povedal, skupine ni ustanovil iz finančnih vzgibov, temveč zato, da bi ameriški družbi na provokativen in subverziven način povedal, kakšno je v resnici stanje. Skupina je prodala več kot 100 milijonov plošč po vsem svetu, a je zanimanje zanjo po katastrofalnem filmu Can't Stop the Music nekoliko upadlo.

Morali in Belolo sta se vrnila v Francijo, Belolova založba pa je pozneje izdala uspešnice, kot so Blue (Da Ba Dee) skupine Eiffel 65, Freed From Desire pevke Gale in Haddawayevo What Is Love, ki še danes veljajo za največje plesne uspešnice. Založba, ki jo danes vodi Belolov sin, je pred kratkim izdala uspešnico Mi Gente, ki jo je pozneje priredila tudi Beyonce.