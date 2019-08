Róisín Murphy, ekstremistka, ki je iz ljubljanskih Križank prišla v irske časopise

Nekateri jo poznajo po Sing it Back, nekateri po Time is Now, drugi po Overpowered, spet tretji po novih skladbah, kot je Incapable, nekateri pa po vsem tem. Róisín Murphy je s svojim elektro popom v zasedbi Moloko in nato kot solo izvajalka v 25 letih osvojila različne generacije, posebno zanimiva pa je njena avantgarda pojava na odru. Priznava, da je ekscentrična, je pa tudi zelo neposredna. »Danes sem zelo pozitivna, če me boste dobili jutri, pa bom grozna,« se pošali, resneje pa doda: »Živim življenje ekstremov in z veliko pritiski, na odru pa uživam, kar se vidi.« Z zadnjim se bo strinjal vsak, ki je to irsko pevko videl na odru Križank pred 11 leti, potem pa, če se je po koncertu malo obiral v preddverju, še njeno golo zadnjo plat. Za 26. september, ko bo nastopila na Gospodarskem razstavišču kot gostja Kurzschlussa, pravi, da bo morda pokazala še kaj drugega, glede glasbe in kostumov pa se obeta Murphyjeva, kakršne smo vajeni. Duhovita, pisana, žurerska in povsem posebna.