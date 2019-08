Mestna občina Ljubljana je v začetku leta 2016 z javnim natečajem izbrala najboljšo idejo za vodno skulpturo na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste. Na natečaju je zmagala ideja zavite kovinske cevi avtorjev Primoža Boršiča, Mojce Kocbek Vimos, Saša Vrabiča in Jana Filipca. Občina je takrat obljubljala, da bo skulpturo po njihovi ideji na Slovensko cesto postavila še isto leto, a tega ni storila.

Šele pred nekaj dnevi je občina namreč objavila javni razpis za izbor izvajalca, ki bo skulpturo postavil na predvideno mesto. Če bodo postopki javnega naročanja tekli brez težav in zamud, bi izbrani izvajalec lahko še letos začel nameščati skulpturo. Občina je v svojem proračunu ocenila, da bo letos za ta projekt namenila 210.000 evrov, prihodnje leto pa še 260.000 evrov. Velja omeniti, občina je pred leti napovedala, da namerava na prenovljeni Slovenski cesti skulpture postaviti še na križiščih s Cankarjevo in Štefanovo ulico, a javnih natečajev za ti dve lokaciji vsaj za zdaj še ni objavila.

Ocenjevalna komisija je leta 2016 ob predstavitvi ideje Boršiča, Kocbek-Vimosove, Vrabiča in Filipca upala, da bo gladka, obla in bleščeče polirana cev iz nerjavne pločevine vzbujala radovednost ljudi vseh starosti in jih vabila k posedanju na spodnjih delih skulpture. »To je poseben mestni vodnjak, ki govori, da je kakovostna voda dragocen vir in ključna razvojna prednost, s tem pa tudi blagovna znamka Ljubljane,« je v zaključnem poročilu še poudarila ocenjevalna komisija. Ker so si snovalci zamislili tudi ogrevanje vode, ki se bo pretakala skozi fontano, naj bi slednja nemoteno obratovala tudi pozimi. vbr