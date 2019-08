Gooding se je na sodišču znašel zaradi prijave 29-letne ženske, ki naj bi jo Gooding prijel za dojko v baru Magic Hour Rooftop Bar & Lounge na Manhattnu. Po prijavi je sam šel na policijo, prepričan, da bodo obtožbe ovržene in da bo video gradivo dokazalo, da njegovo vedenje tistega večera v New Yorku ni bilo v nobenem pogledu neprimerno. Enako so bili prepričani tudi njegovi odvetniki, ki pa so se očitno ušteli, saj igralcu, če ga spoznajo za krivega, grozi do leto dni zapora.

Spletna stran TMZ, ki slovi po pridobivanju in objavljanju tovrstnih posnetkov, je pridobila posnetek spornega dogajanja. Kot so zapisali, je na posnetku Gooding s svojim dekletom Claudine De Niro in žensko, ki je vložila ovadbo. Igralec naj bi se na posnetku dotaknil njene noge in držal njeno roko, vendar so na spletni strani zapisali, da je dogajanje mogoče interpretirati na različne načine. V prid igralcu sta nastopili dve priči, ki sta zanikali, da bi tisti večer prišlo do neprimernega obnašanja, 29-letnica, ki je vložila ovadbo, pa je dejala, da je bil Gooding najverjetneje pod vplivom alkohola. Gooding se bo septembra na sojenju zagovarjal kot nedolžen, sodnica pa ga je na prostost izpustila brez varščine.

