Lastnik Zare dopustuje na Hvaru, Gates v Črni gori

Poleg filmskih in glasbenih zvezdnikov so se letos na jadranski obali ustavili tudi umetniško manj navdahnjeni milijarderji. Med njimi tudi Bill Gates in lastnik blagovne znamke Zara Amancio Ortega Gaon. Španski milijarder, ki je obogatel kot ustanovitelj in direktor španskega podjetja Inditex in ki ima pod svojim okriljem znamke, kot so Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius in Uterque, je prejšnji konec tedna priplul v Hrvaško. Tja je prišel v velikem slogu, in sicer na svoji jahti Drizzle, ki naj bi bila vredna dobrih 70 milijonov evrov. Ortega Gaon, ki je star 83 let, se je najprej ustavil na Korčuli, nato pa še na Hvaru, kjer se je s svojo soprogo Floro Perez in drugimi člani družine sprehodil po mestu, nato pa z družino večerjal v restavraciji DiVino. Ortega, čigar premoženje je ocenjeno na 56 milijard evrov, je drugi najbogatejši Evropejec in šesti najbogatejši človek na svetu. Drugi najbogatejši človek na svetu, Bill Gates, pa dopustuje v črnogorskem obalnem kraju Tivat, kjer ga vsakodnevno videvajo na teniških igriščih letovišča Porto Montenegro. Gatesa naj bi še posebej navdušile lepote Boke Kotorske. Gates, njegova žena Melinda in trije otroci naj bi po Jadranu sicer potovali z jahto Lady S, katere najem naj bi stal 1,3 milijona evrov na teden. 93-metrska jahta naj bi pritegnila kar nekaj pozornosti med domačini in obiskovalci, čeprav naj bi identiteta družine Gates dolgo časa ostala skrita. Družina Gates sicer ob obali potuje z manjšim čolnom, na jahti pa imajo za vsak slučaj še helikopter. Gatesu naj bi se na dopustu pridružil tudi ameriški milijonar Daniel Snyder, večinski lastnik kluba ameriškega nogometa Washington Redskinds, s katerim sta večerjala v restavraciji Nobu.