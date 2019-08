Ana Kučan, prav imate

Gospa Ana Kučan je v članku z naslovom Kaj bo z Miklošičevim trgom, objavljenim v Dnevniku 6. 8. 2019, kritično in odlično ocenila nameravano prenovo omenjenega trga. Dodala je, da je kakšen del parka dotrajan in potreben obnove. Tudi sam tako razmišljam in sebe in odločevalce sprašujem, zakaj so spremembe sploh potrebne. Ali ni dovolj obdržati sedanje zasnove in jo redno negovati? Zakaj je treba spreminjati podobe mesta, ki nas spominjajo na preteklost. Upam, da nista predvideni tudi zamenjava spomenika in ime trga, ki se je nekoč že imenoval Leninov trg.