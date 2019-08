Angleško in francosko prvenstvo ta teden, nemško in špansko prihodnji ter italijansko čez 14 dni – tako si bodo sledili začetki novih sezon v najmočnejših domačih evropskih nogometnih tekmovanjih. Že ta konec tedna se torej začenja prvoligaški ples v prvenstvu, ki je v zadnji sezoni dalo finalista tako lige prvakov (Liverpool – Tottenham) kot lige Evropa (Chelsea – Arsenal), začne se liga, katere igralci imajo skupno daleč najvišjo tržno vrednost (9,32 milijarde evrov) med vsemi, in ne nazadnje se začne domače tekmovanje, v katerem je krog favoritov za visoke uvrstitve najširši.

Čeprav sta v zadnji sezoni kar precej močno odstopila Manchester City in Liverpool, ki sta glavna favorita za naslov tudi v tej, je dejstvo, da se v Angliji že nekaj let z vsaj približno realnim upanjem na končno slavje poda v boj šest »velikih«: poleg omenjenih še Chelsea, Tottenham, Arsenal in Manchester United. Pa še kakšen drug se očitno lahko vmeša v »londonsko-manchestersko-liverpoolski miks«, kar je pred tremi leti z naslovom dokazal Leicester City. Vse skupaj seveda pomeni tudi, da velikih tekem oziroma derbijev v Angliji ne manjka, prvi pa bo v tej sezoni na vrsti že kar takoj jutri v prvem krogu. Na njem se bosta pomerila Manchester United in Chelsea.

Rdeči vragi so v zadnji sezoni, ko so vmes tudi zamenjali trenerja Joseja Mourinha in ga nadomestili z Olejem Gunnarjem Solskjaerjem, zasedli šesto mesto, Chelsea pa je bil tretji. Modri so medtem na menjavo trenerja počakali do konca sezone, ko se je od Londona poslovil Maurizio Sarri, ki je odšel v Juventus, nadomestil pa ga je Frank Lampard. Obema kluboma je tako skupno, da ju po obdobju velikih in izkušenih trenerskih imen zdaj vodita strokovnjaka z na tem področju bolj malo (Solskjaer) in skoraj nič (Lampard) izkušnjami, ki pa sta oba klubski legendi, zasidrani globoko v srcih navijačev. Zaradi česar jima bodo ti zagotovo tudi dlje stali ob strani, kot bi morebitnemu novemu prišleku od zunaj, pa čeprav je Solskjaer obdobje uvajanja sedenja na klopi velikega kluba že dal skozi. Ob tem so mu vodilni klubski možje pripeljali za 159 milijonov evrov okrepitev, med katerimi sta bila najdražja centralni branilec Harry Maguire, ki je s 87 milijoni odškodnine, kolikor je romalo na račun Leicestra, postal najdražji obrambni igralec vseh časov, in Aaron Wan-Bissaka, ki je iz Crystal Palacea prišel za 55 milijonov. Chelsea je imel medtem na tržnici zaradi prepovedi nakupov v tem in naslednjem (zimskem) prestopnem roku (zaradi nekaterih nepravilnosti v preteklosti) zvezane roke in je tako lahko od Reala iz Madrida le odkupil Matea Kovačića, ki je bil v London posojen že v prejšnji sezoni, moštvu pa se je pridružil tudi Christian Pulišić iz Borussie Dortmund, za prestop katerega so se dogovorili že pozimi, pred uvedbo kazni. United je medtem od pomembnejših igralcev zapustil Romelu Lukaku (Inter), Chelsea pa Eden Hazard (Real Madrid) in zadnji hip še David Luiz (Arsenal).

Ker igralci angleške klube še vedno lahko zapustijo, če odidejo v tujino, se nemara obeta še kakšen odhod, sicer pa na jutrišnji tekmi pri gostiteljih ne bo Baillyja, vprašljiv je tudi Pogba, pri gostih pa ne Loftusa-Cheeka, Hudsona-Odoija in Rüdigerja.