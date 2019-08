Boljše ko so ceste in avtomobili, manj je težjih prometnih nesreč. In manj je mrtvih na naših cestah. Leta 1990, ko se je Slovenija začela ločevati od Jugoslavije, je v prometnih nesrečah umrlo 517 ljudi, leta 2017 104 in lani 86. Tudi ko pogledate našo današnjo razvrstitev, je mogoče videti, da je vse manj hujših nesreč, čeprav je tudi letos zabeležen tragičen dogodek pri Kobaridu, kjer so v silovitem trčenju avtomobila z drevesom življenje izgubile tri osebe.

Predor Pletovarje, julij 1992, 10 mrtvih Grozljiva tragedija, ki je terjala deset življenj, se je zgodila na klancu pred predorom Pletovarje na takratni hitri cesti Slovenika. Italijanski voznik je z roverjem prehiteval kolono vozil, ki je peljala proti Arji vasi, in čelno trčil v nasproti vozečo toyoto z nemško registracijo. Eksplodirala sta oba bencinska rezervoarja, v goreči rover se je zaletel renault 5, voznik zastave 101, ki je pripeljal za njim, pa je zavil levo, da bi se izognil nesreči, a se je prevrnil na streho, preden je vanj trčil renault 5. V ognju in zmečkani pločevini je umrlo deset ljudi, med njimi tudi otroka, stara šest let in tri leta. Dve leti prej, torej v času, ko Slovenija še ni bila samostojna, se je zgodila huda nesreča pri Rogatcu, v kateri je umrlo osem ljudi. Petega marca 1990 je iz smeri Rogaške Slatine pripeljal tovornjak, prek stranice njegovega priklopnika so na nasprotni vozni pas skoraj dva metra daleč štrleli železni profili. Ko je nasproti pripeljal avtobus, je prišlo do tragedije. Profili so dobesedno razrezali šoferja avtobusa in sedem potnikov, hudo ranjenih je bilo pet potnikov.

Poljanski klanec, april 2005, 8 mrtvih Ena najhujših nesreč v zgodovini Slovenije se je zgodila aprila 2005, ko je na Poljanskem klancu, na takratni hitri cesti Ljubljana–Obrežje, v gorečih vozilih umrlo osem oseb. Štiri ženske iz Trebnjega, ki so se vračale iz službe, in družina iz Kranjske Gore s petletno deklico. Nesrečo je povzročil voznik kombija, ki je trčil v nasproti vozeč priklopnik, naložen z avtomobili. Sledilo je verižno trčenje, ogenj se je z vozil razširil celo na bližnji gozd. Sodišče je voznika kombija obsodilo na štiri leta zapora.

Predor Golovec, avgust 2007, 7 mrtvih Sedem mrtvih v hudi nesreči na ljubljanski obvoznici med predoroma Golovec in Strmec. Nesrečo je povzročil 27-letni državljan Romunije, ki je med predoroma začel polkrožno obračati, pri čemer je zapeljal na nasprotno stran ceste. Vanj je trčil 64-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Umrli so vsi potniki v romunskem vozilu ter voznik in sopotnica v vozilu, ki je zadelo v Romuna. Nekateri strokovnjaki so opozarjali, da je bila cesta, na kateri so izvajali dela, slabo označena.

Naklo, januar 1998, 5 mrtvih Hitre ceste, ki so jih počasi spreminjali v avtoceste, so bile izredno nevarne. V nesreči na gorenjski hitri cesti pri Naklem je tako umrlo pet ljudi, med njimi dva mlada člana Smučarskega skakalnega kluba Mengeš. Voznik klubskega kombija je med vožnjo zaspal, zavil levo in trčil v nasproti vozeč avto. V kombiju so bile tri žrtve, v službenem vozilu Petrola pa sta umrla takratni predsednik uprave Petrola in sopotnik. Ob tem je bilo hudo ranjenih še sedem ljudi. Povzročitelj, voznik kombija, je izgubil nogo, hkrati pa so ga obsodili na leto zapora.

Viadukt Rupovščica, november 1998, 5 mrtvih Drugega novembra 1998 je bila spet usodna takrat še ne povsem dokončana gorenjska avtocesta. V čelnem trčenju pri viaduktu Rupovščica je umrlo pet ljudi. Tudi 33-letni voznik ford escorta iz Šenčurja, ki naj bi nesrečo povzročil, s tem, ko je zavil na levi vozni pas polovične gorenjske avtoceste (menda je prehiteval kombi) in čelno trčil v osebni avto citroen BX z avstrijsko registrsko tablico. V vozilu so umrli štirje člani družine, tudi desetletna deklica, ki so bili sicer iz Bosne, iz Tuzle.

Kranj, september 1995, 5 mrtvih Gorenjska cesta med izvozoma Kranj zahod in Kranj vzhod je bila tik pred koncem takratne avtoceste priča nenavadnemu trčenju treh osebnih avtomobilov, v katerem je umrlo pet ljudi. Voznik vozila znamke BMW naj bi prehitro vozil in oplazil fiat regato (v kateri so bile tri ženske), ki je vozil v isti smeri. Regato je odbilo na nasprotni pas, kjer je trčila v citroen AX s koprsko oznako, v katerem sta bila moški in ženska. Ukleščena v avto sta umrla, poškodbam pa so podlegle tudi voznica in obe sopotnici v fiatu.

Kromberk, maj 2001, 5 mrtvih Nesreča se je zgodila v soboto okoli 5. ure zjutraj. Terensko vozilo, ki ga je upravljal 25-letnik, je peljalo od Ravnice mimo kromberškega gradu po klancu navzdol. V križišču z lokalno cesto Ajševica–Kromberk je zavijalo desno, v smeri proti Novi Gorici, a se je čez levi bok prevrnilo na streho in obstalo med drevesi. Pod vozilom, ki je imelo platneno streho in ni imelo varnostnega loka, so ob vozniku umrli še štirje mladi sopotniki, stari od 25 do 30 let, enega poškodovanega pa so iz vozila izvlekli gasilci.

Podlog, maj 1999, 4 mrtvi Trinajstega maja 1999 se je zgodila huda prometna nesreča na železniškem prehodu v Podlogu pri Šempetru v Savinjski dolini. Na prehod, ki je bil zavarovan (zgolj) z Andrejevim križem in znakom stop, je zapeljal šofer avtobusa s šolarji, medtem ko je po progi pripeljal vlak. Silovito trčenje je bilo usodno za štiri petošolce iz Šmartnega ob Paki, štirje pa so bili hudo poškodovani. Voznik avtobusa iz Topolšice je preživel, kasneje pa so ga zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti obsodili na pet let zapora.

Senožeče–Razdrto, januar 2016, 4 mrtvi V verižnem trčenju v gosti megli je na primorski avtocesti trčilo 56 vozil, v katerih je bilo 128 oseb iz desetih držav. Menda je bila velika nesreča sestavljena iz sedmih malih nesreč. Policisti so okrivili prevelike hitrosti, ki jih vozniki niso uravnali glede na res težke razmere na avtocesti. Nesreča se po njihovem mnenju ne bi zgodila, če bi vozniki v gosti megli vozili okoli 50 km/h, ugotovljeno pa je bilo, da so celo kamioni vozili več kot 80 km/h. Ob štirih mrtvih je bilo še sedem huje in 18 lažje poškodovanih.