Trg nepremičnin: Kje nastaja neenakost?

Neenakost je glavna politična in gospodarska tema današnjega časa, vendar so razprave o tem vprašanju že dolgo do neke mere nenatančne. Ginijev količnik, standardna mera neenakosti, je celotno distribucijo prihodka države zreduciral na neko število med ničlo in ena, kar je zelo abstraktno.