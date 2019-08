Boj proti invazivnim tujerodnim vrstam: ekologi s kranjsko klobaso in harmoniko

Ko hodimo ob škarpah, poraslih z ambrozijo, in ko opazujemo igrive nutrije na rečnem obrežju, smo dejansko na bojnem polju. Soočamo se z živimi bitji, ki jih naše družbe štejejo za sovražnike. To so tako imenovane invazivne tujerodne vrste, ki so lahko rastline, živali, glive, mikroorganizmi (v nadaljevanju invazivne vrste).