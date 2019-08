Marko Sosič: Tržačani so posebna bitja. Bojujejo se s svojo dušo, ki ni nikoli čisto italijanska.

Marko Sosič je pisatelj, ki ima v svojih romanih rad zapletene like, polne notranjih protislovij. Skozi pisanje jih postopoma razvozla in bralcu ponudi razumevanje sveta, ki se običajno začne in konča tik za državno mejo med Slovenijo in Italijo. Pogosto je prestopanje meje tisto, kar njegovim junakom zaplete življenje. Sosič piše s samozavestjo pisatelja, ki razume svoje like in jih zna suvereno predstaviti. Ni samo pisatelj. Je tudi gledališčnik in filmar.