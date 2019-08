ZDA in Evropa so bili kritični do načina, kako so ruske oblasti skušale razgnati protestnike, ki že nekaj sobot v Moskvi zahtevajo pravične lokalne volitve. Ameriško veleposlaništvo v Moskvi je prejšnji teden na spletni strani izdalo opozorilo pred demonstracijami. V objavi je navedlo lokacijo in čas protestov ter dodalo opozorilo, naj se popotniki izogibajo tej lokaciji in protestom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusko zunanje ministrstvo je kljub temu danes v izjavi sporočilo, da razume objavo zemljevida z lokacijo protestov kot poziv k udeležbi, kar je "poskus vmešavanja v notranje zadeve". Moskovska policija pa je danes tako kot minuli teden tudi pred tokratnimi sobotnimi protesti izdala opozorilo. "Kljub večkrat ponovljenim opozorilom nekateri uporabniki spleta še naprej pozivajo ljudi, naj se udeležijo nedovoljenih shodov v središču mesta. Radi bi uradno posvarili, da so tovrstni pozivi in udeležba v tovrstnih aktivnostih kazniva dejanja," je dejal tiskovni predstavnik glavnega oddelka za Moskvo z notranjega ministrstva.

Dodal je, da bodo poskuse izvedbe nedovoljenih javnih aktivnosti ali provokacije obravnavali kot grožnjo javnosti in ravnali temu primerno, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Iz zgornjega doma ruskega parlamenta so medtem danes sporočili, da bodo do konca septembra predstavili zakon, ki bo lokalnim oblastem dovoljeval, da sami določijo javne prostore, kjer so dovoljeni shodi in demonstracije.

Protestniki se že tedne ob koncih tedna zbirajo na ulicah ruske prestolnice, ker želijo doseči, da bi lahko na volitvah v moskovski mestni svet sodelovali tudi neodvisni kandidati in opozicija. Nov shod je načrtovan za soboto. Policija je na zadnjih dveh nedovoljenih protivladnih protestih aretirala več kot 1600 ljudi.

Moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra namreč niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov. Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 glasov podpore, a jih komisija vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.