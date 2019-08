V skupni policijski akciji sudanskih, italijanskih in britanskih varnostnih organov so leta 2016 v Sudanu aretirali preprostega eritrejskega tesarja Medhanieja Tesfamariama Berheja. Prepričani so bili, da so ujeli enega od takrat največjih tihotapcev ljudi, Medhanieja Yehdegoja Mereda, znanega tudi pod vzdevkom »general«. Čeprav je bil aretirani res podoben iskanemu, so prijeli napačnega. Nič ni pomagalo Berhejevo zagotavljanje, da ni pravi. Zalegla niso niti zagotovila njegove družine, da je zgolj begunec v Sudanu, ki dela na kmetiji, občasno pa opravlja še tesarska dela. Tudi več sto žrtev Meredovega prekupčevalskega posla je po objavi fotografije aretiranega nemudoma zatrdilo, da je oblastem v mrežo zašel napačni. Kljub temu je Italija Sudanu poslala izročitveni zahtevek in eritrejskega tesarja postavila pred sodišče. Kar 21-mesecev je trajal sodni postopek, v katerem so tudi testi DNK pokazali, da Berhe ni Mereda. Slednji je ameriškemu novinarju že leta 2017 zagotovil, da v italijanskih zaporih ždi napačna oseba. Švedski novinarji so pravega kralja trgovine z ljudmi odkrili v ugandski prestolnici, kjer je živel na veliki nogi. In vendar je trajalo še skoraj dve leti, da je sodišče Berheja razglasilo za nedolžnega. Po sodbi so ukazali njegovo vrnitev v Sudan in ga pripeljali v center za pridržanje tujcev. A Berhe po letih nočne more ni hotel več nazaj v Eritrejo in je takoj zaprosil za azil v Italiji. Vsaj tokrat oblastniški mlini niso potrebovali veliko časa, da so proučili njegovo zahtevo. V slabem mesecu dni po razglasitvi sodbe mu je Italija odobrila azil.