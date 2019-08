Za glasbene užitke bo na svoji novi evropski turneji poskrbel eden najbolj edinstvenih orkestrov na svetu – Palestinski mladinski orkester. Že petnajst let palestinski glasbeniki z Zahodnega brega, iz Gaze in diaspore ponujajo drugačen pogled na Palestino. Z glasbo poskuša ta največja palestinska kulturna skupina predstavljati palestinsko identiteto po svetu in ponujati tudi bolj svetel pogled na regijo nenehnega konflikta. Orkester, ki je trenutno na turneji po Skandinaviji in zahodni Evropi, sestavlja 80 glasbenikov. Večino denarja za svoje turneje zberejo s spletnim zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Tokrat so jim zelo priskočile na pomoč kar občine, v katerih gostujejo. Toda če je financiranje turnej za orkester velik zalogaj, so še večji skupne vaje. Vse od ustanovitve orkestra se njegovi člani namreč težko dobijo za ponavljanje melodij. Zagodejo jim izraelske oblasti, ki članom orkestra iz Gaze pogosto ne izdajo potovalnih dovoljenj za Zahodni breg. Orkester se tako teden dni pred koncerti poskuša dobiti na tujem terenu ali pa vaje izvede kar prek Skypa. V preteklosti so že vadili v Jordaniji, pred tokratno turnejo pa so vaje izvedli kar na Norveškem. Suhail Khoury, direktor Nacionalnega konservatorija Edwarda Saida, ustanovitelja orkestra, razlaga, da njihovi koncerti za Izrael že zdaj pomenijo izziv. »Izraelu kažemo resničen in svetel obraz Palestine, ki jo vztrajno poskušajo uničiti.« Khoury ugotavlja, da obiskovalci njihovih koncertov dobijo povsem drugačen pogled na Palestino in da so za njihovo stvar bolj učinkoviti kot seminarji, konference ali poročanja medijev. »Kultura je edina stvar, ki nam ostaja, medtem ko smo vse drugo izgubili in smo v težki politični situaciji. Razmere v Palestini in arabskem svetu so grozne, kultura je edina stvar, ki je ostala Palestini,« je povedal pred časom.