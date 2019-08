Coca-Cola je pred glasbenim dogodkom leta zagnala novo oglaševalsko kampanjo, njena ciljna skupina pa je bila populacija istospolnih parov. S slikami gejev in lezbijk, ki se poljubljajo, objemajo in srkajo kokakolo, ter s sloganoma »Ljubezen je ljubezen« in »Brez sladkorja, brez predsodkov« se je podjetje hotelo prikazati kot tolerantno in odprto. V delno konservativni družbi, v kateri sicer okoli 60 odstotkov anketirancev podpira enake pravice istospolnih parov, tolerantnost pa naj bi še naraščala, so oglasi ameriške multinacionalke v nekaterih krogih hitro naleteli na negativen odmev. Tudi med politiki vladajoče stranke Fidesz se je širilo nelagodje. To je vidnega člana Istvána Boldoga pripeljalo celo do poziva k bojkotu Coca-Cole, nad oglaševalsko kampanjo podjetja pa so se zmrdovali tudi na številnih desničarskih medijskih portalih. Več kot 37.000 podpisnikov spletne peticije je zahtevalo umik plakatov s podzemne železnice. Tik pred začetkom festivala je Coca-cola svojo oglaševalsko kampanjo spremenila. Namesto poljubljajočih se istospolnih parov so mesto preplavile mavričaste barve, ki so zamenjale tudi črno-rdeče etikete na steklenicah osvežilne pijače. Slogan Coca-cole je ostal isti: ljubezen je ljubezen. Fideszov poslanec Boldog je bil navdušen. »Zmagali smo! Boj se nadaljuje! Coca-cola mora končati podporo LGTB na Madžarskem,« je zapisal. Toda pravi zmagovalec oglaševalske kampanje je kar ameriško podjetje. S poročanjem svetovnih medijev o plakatnem dogajanju na Madžarskem je imela oglaševalska kampanja izjemen doseg.