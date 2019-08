Policijska akcija je bila usmerjena proti trgovini z mladoletniki za njihovo spolno izkoriščanje, prisilno beračenje ali prisilno delo. Med akcijo so prepoznali 206 morebitnih žrtev, od tega 53 mladoletnikov. V njej so sodelovali organi pregona, socialni delavci, predstavniki občin in delavci nevladnih organizacij, je danes sporočil Evropski policijski urad (Europol).

Preiskovalci so med 17. in 23. junijem preverili več kot 127.000 posameznikov, 63.800 vozil in 1100 krajev. Preiskali so več nepremičnin v zasebni lasti, trgovin, hotelov, pristanišč, letališč, mejnih prehodov ter avtobusnih in železniških postaj.

V sklopu akcije je potekala tudi kampanja v šolah, ki je mladoletnike seznanjala z nevarnostmi trgovine z ljudmi. Akcija je omogočila začetek preiskave 31 novih primerov trgovine z ljudmi v več sodelujočih državah.

V preiskavi so sodelovali organi pregona Švice in Islandije ter 16 držav članic EU pod vodstvom Združenega kraljestva. Poleg Slovenije so sodelovale še Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Latvija, Litva, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija in Švedska.

Europol je olajšal izmenjavo informacij med sodelujočimi državami in preverjal podatke s terena v svojih podatkovnih bazah, da je pomagal preiskovalcem.