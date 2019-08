Voditelja sta se dogovorila, da se bosta septembra v New Yorku sestala z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom. Tiskovni predstavnik ZN na Cipru je po srečanju danes ocenil, da so bili pogovori iskreni in konstruktivni.

Leta 2017 so pogovori pod okriljem ZN o združitvi otoka zastali pri vprašanju umika okoli 35.000 turških vojakov iz severnega dela otoka. Dodatno odnose med stranema trenutno zaostrujejo tudi zaloge nafte in plina v ciprskem morju.

Ciper je od leta 1974 razdeljen na južni, večinsko grški, in severni, večinsko turški del. Republika Ciper s prestolnico Nikozija je mednarodno priznana in je od leta 2004 članica Evropske unije, medtem ko severni del še vedno zaseda turška vojska. Turčija je edina, ki Turško republiko Severni Ciper na severu otoka priznava kot samostojno državo.

Ankara je pred meseci napovedala črpanje nafte in plina pred obalo Cipra in tja poslala ladje, kar Nikozija in EU označujeta za nezakonito ravnanje. Turčija pa ima območje pred severno ciprsko obalo, kjer naj bi začeli črpati nafto in plin, za del svojega ozemlja in je v letih 2009 in 2012 podelila podjetju Turkish Petroleum ustrezna dovoljenja.

EU se je zaradi tega dogovorila za ukrepe proti Turčiji, ki vključujejo zmanjšanje predpristopne pomoči, omejitev posojil Evropske investicijske banke, odpoved nekaterih političnih srečanj in zamrznitev pogajanj o letalskem sporazumu.