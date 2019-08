Kot je razvidno iz dokumentov, ki so jih od Foxconna pridobili v skupini za pravice delavcev China Labour Watch in jih delili z Guardianom, v tamkajšnji proizvodnji dela na tisoče učencev, starih med šestnajst in osemnajst let. Podjetjem na Kitajskem je sicer dovoljeno zaposlovati otroke, stare več kot šestnajst let, je pa po zakonu prepovedano, da opravljajo nočne izmene in nadure. Pri rekrutiranju mladih Foxconn sodeluje s šolami in učitelji v okolici mesta Hengyang, ki so za svojo pomoč plačani. Od učiteljev zahtevajo, da otroke vzpodbujajo k opravljanju nadur in nočnega dela in odpravljajo njihove dvome.

Učenci, ki jih pri podjetju imenujejo »pripravniki«, so za uro svojega dela plačani 16,54 juana (2 evra), vključno z nadurami in drugimi dodatki. Kot kažejo dokumenti, je bilo plačilo še lansko leto višje. Agencijski delavci za uro dela prejmejo 20,18 juana (2,5 evra), plačane pa so tudi šole, ki pomagajo pri pridobivanju delavcev. Za vsakega novega učenca, ki ga pripeljejo na delo, dobijo od podjetja 500 juana (63 evrov).

»Nisem imela izbire, lahko le pretrpim« Pri Foxconnu, ki proizvaja tudi Applove pametne telefone, so sicer priznali, da otroci opravljajo nezakonito delo. Kot pravijo, je do tega prišlo zaradi slabega nadzora lokalne ekipe, je nedopustno in so že začeli ukrepati. Dodali so, da bodo povečali število redno zaposlenih in preverili višino plač, čeprav so takoj za tem stopili v bran zaposlovanju najstnikov z besedami, da jim nudijo možnost za pridobitev delovnih izkušenj, s katerimi bodo po končanem šolanju lažje dobili zaposlitev. Tudi pri krovnem podjetju Amazon so sporočili, da trditve o nezakonitem delu mladih najresneje preiskujejo in rešujejo na najvišjih nivojih korporacije. Dokumenti, ki jih je pridobil Guardian, sicer kažejo, da v primeru ne gre za nepredvideno napako, ampak resno zastavljen sistem. Najstniki, s katerimi so govorili novinarji Guardiana, so priznali, da proizvodno delo ni povezano s tematikami, ki se jih učijo v šoli ali bi jih želeli kasneje študirati. Kot je povedala ena izmed delavk, ki šteje sedemnajst let in dela v proizvodnji mesec dni, ji je učiteljica najprej povedala, da bo delala osem ur na dan, pet dni na teden. Urnik se je hitro spremenil na deset ur dnevno, šest dni na teden. Kot je pojasnila, je poskušala povedati svojemu nadrejenemu, da ne želi opravljati nadur. »Nadrejeni je o tem obvestil mojo učiteljico, ki mi je rekla, da - če ne bom opravljala nadur - ne bom mogla dobiti pripravništva pri Foxconnu, kar bo vplivalo na mojo pridobitev mature in prošnje, ki jih bom vlagala za pridobitev štipendije. Nisem imela izbire, lahko le pretrpim,« je pojasnila.