Na delu fuzbaler? Ali Slovenci raje igramo nogomet ali pijemo? To je zdaj vprašanje! Običajno gremo po odigrani tekmi na pivo, pa je volk sit in koza cela. S to dilemo pa se ni kaj prida ukvarjal neznani storilec, ki je ponoči vlomil v športni klub na območju Ljutomera. Ukradel je večjo količino pijač (ker gre za športni klub, verjetno vendarle brezalkoholne), dve toplotni črpalki z bojlerjem, samokolnico, plinski žar, vrtalni stroj, nekaj gotovine, pa tudi 26 nogometnih žog in kompresor za njihovo napihovanje. Po nestrokovni oceni si je nagrabil za okoli 5000 evrov dobrin. Dajmo vsi skupaj: Kdor ne brca, ni Slovenc! Ali kako že?

Tragičen dan za pivoljubce Ko ste v petek po lokalih na obrežju rečic v miru in z veseljem srkali pivo, si niti misliti niste mogli, kakšne grozote se dogajajo v Nemčiji. Policija je v kraju Mannheim zvečer odhitela na pomoč kar deset tisoč »žrtvam«, ki so jo skupile v nesreči – steklenicam piva. Tovornjakar je namreč pomanjkljivo zavaroval nekaj manj kot 1300 zabojev piva, med vožnjo jih je skoraj polovica popadala na avtocesto. 29 gasilcev je za čiščenje cestišča porabilo polnih šest ur in ravno toliko časa je bila avtocesta zaprta. Še pred policijo so »na pomoč« priskočili številni mimoidoči. Po cesti je tako steklo za okoli 12.000 evrov zelenega zlata, na tovornjaku pa je nastalo za kakšnih 30.000 evrov škode.

Množični pretep zaradi sladoleda Na sprehodu po plaži nič ne prija bolj kot kakšna kepica slastnega sladoleda. Težava nastane zaradi izbire okusov, saj je teh iz leta v leto več. Nebo je meja, bi lahko rekli. Včasih pa problem nastane še kje druge. V Novigradu sta ondan okoli poldneva spričkala zaposlena v različnih lokalih, ker da je eden drugega obtožil kraje gostov. Prva sta se začela lasati 48-letni domačin in 22-letnik iz Severne Makedonije, po priključitvi petih mladeničevih kolegu prepiru je izbruhnil splošni pretep. En 19-letnik naj bi prvotna srboriteža z udarcem z leseno palico po glavi celo lažje poškodoval. Slaba turistična sezona in pomanjkanje gostov pri naših južnih sosedih očitno niso le zlobna natolcevanja in proizvod nevoščljivih Slovencev. Turistov je očitno tako malo, da se zanje celo tepejo.

V nekaj sekundah za pol milijona škode London je eno najdražjih mest, v katerem živijo najbogatejši na svetu. Tako ni prav nič nenavadno, če v ulici drugega za drugim vidite parkirane mclarna, porscheja in bentleyja. Manjkrat pa vidite prizor, v katerem se mimo drveče vozilo z vso hitrostjo zaleti vanje in v nekaj sekundah povzroči za več kot pol milijona evrov škode. Ravno to se je pripetilo pred nekaj večeri v predelu Chelsea – prvi je po cesti pridrvel voznik audija, sledil mu je voznik porcheja, ki je v določenem trenutku izgubil nadzor nad vozilom, trčil v skupno enajstih parkiranih avtomobilov ter se ustavil šele, ko ga je prekucnilo na streho. Trčil je v vozila v skupni vrednosti več kot milijon evrov, tri so bila povsem razbita, ranjena sta bila tudi voznik in sopotnik.