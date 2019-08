Kot so tedaj odločili sodniki v Madridu, so bikoborbe od leta 2013 uradno del španske kulturne dediščine, zato lahko le država odloča o njihovi prepovedi, ne regionalne oblasti.

Še vedno pa veljajo nekatere odločitve v zvezi z bikoborbami, ki so jih leta 2017 sprejele oblasti na Majorki. Tako denimo ogled bikoborb ni dovoljen mladoletnim, na teh prireditvah pa je prepovedano piti alkohol. Regionalne oblasti so sporočile, da bodo spoštovanje teh prepovedi skrbno nadzorovali policisti.

Pred prvimi bikoborbami na otoku po dveh letih so na Majorki potekali manjši protesti. Zagovorniki pravic živali demonstracije napovedujejo tudi za drevi.

Organizatorji kljub protestom pričakujejo dober obisk bikoborb v tamkajšnji areni, ki sprejme do 11.600 obiskovalcev in letos praznuje 90 let.