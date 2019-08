Poleg irskega sklada Kylin oz. njegove švicarske družbe Kylin Prime Group so predmet odločbe ATVP še družbe Diamant In, Fin-Nep, Sagrada, Zlata zora in Lendmark ter delničarja Srečko Kenda in Damir Šešet.

Regulator trga vrednostnih papirjev je ugotovil, da ima Kylin Prime Group od 28. novembra lani zaradi povezanosti z drugimi omenjenimi delničarji v Hranilnici Lon skupaj v lasti 78.250 delnic te finančne ustanove, kar predstavlja 67,60 odstotka glasovalnih pravic.

Kylin Prime Group ima sam v lasti 11.502 delnici oz. 9,93 odstotka glasovalnih pravic, družba Lendmark ima v svojem imenu in za račun irskega sklada v lasti 1865 delnic oz. 1,61 odstotka glasovalnih pravic, ostalih šest omenjenih lastnikov pa vsak po 11.500 delnic oz. 9,93 odstotka glasovalnih pravic.

Skupaj tako Kylin Prime Group po ugotovitvah ATVP brez objave prevzemne ponudbe presega prevzemni prag, ki ga zakon določa pri eni tretjini glasovalnih pravic.

Prepoved uresničevanja glasovalnih pravic bo veljala, dokler bodisi Kylin Prime Group ne da prevzemne ponudbe, bodisi delničarji ne prodajo toliko delnic, da Kylin ne bo več presegal prevzemnega praga, ali pa delničarji z izjemo Klylina ne prodajo delnic najmanj v višini deleža glasovalnih pravic, zaradi katerega je nastopila obveznost dati prevzemno ponudbo.