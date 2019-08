Kot so sporočili iz NLB, se je več strank in posameznikov nanje obrnilo z obvestilom, da so prejeli telefonski klic iz neznane telefonske številke. Klicatelj se je predstavil kot uslužbenec NLB ter od klicočega zahteval posredovanje številke osebnega računa in številke kreditne kartice.

»Vse stranke zato opozarjamo na skrajno previdnost, saj gre za tehniko socialnega inženiringa, s katero želi nepooblaščena oseba pridobiti podatke, z njimi pa bi lahko izvedla nepooblaščene transakcije,« so navedli.

V primeru takšnega telefonskega klica strankam svetujejo, da podatkov ne posredujejo, dogodek pa naj prijavijo najbližji policijski postaji. Če pa je stranka že posredovala svoje podatke, svetujejo, da takoj prekliče oziroma blokira plačilne in kreditne kartice.

Plačilne kartice lahko stranke »zaklenejo« prek mobilne denarnice, kartice z odloženim plačilom pa lahko blokirajo ali deaktivirajo prek mobilne banke ali to uredijo v katerikoli poslovalnici. Obrnejo se lahko tudi na klicni center.

Julija so iz banke sporočili, da se je na spletu pojavil poskus zlorabe s pošiljanjem lažnih elektronskih sporočil, katerih pošiljateljica naj bi bila NLB. Namen je bil s pomočjo spletnega obrazca od posameznikov pridobiti osebne podatke.