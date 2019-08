McCabe od zveznega sodišča v Washingtonu zahteva, naj ukaže FBI, da ga ponovno zaposli in to na položaj namestnika direktorja FBI, ker je zaradi odpustitve izgubil pravico do polne pokojnine.

Ameriški predsednik Donald Trump mu je dal rdeči karton le dva dneva preden bi se lahko po dveh desetletjih dela za FBI upokojil. Trump je proti McCabu tako kot proti Strzoku vodil intenzivno kampanjo kritik na Twitterju.

McCabe trdi, da je bila njegova odpustitev politična, ker se je želel Trump znebiti vseh vodilnih v pravosodnem ministrstvu in FBI, ki mu niso bili povsem zvesti. Nekdanjemu pravosodnemu ministru Jeffu Sessionsu, ki bil prav tako odpuščen zaradi Trumpove jeze in sedanjemu direktorju FBI Christopherju Wrayju, ki je še na položaju, naj bi Trump naročil, da McCaba odpustita.

McCabe se v tožbi sklicuje na ameriško ustavo. McCabe ni nikoli izvedel, zakaj so ga marca lani odpustili in trdi, da so si razloge sproti izmišljali. Obenem pa je dejstvo, da je generalni inšpektor pravosodnega ministrstva ZDA med preiskavo odkril, da je McCabe prikrival svojo vpletenost v medijsko objavo informacij o preiskavi Clintonove fundacije.