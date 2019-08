Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo sončno, zjutraj in dopoldne pa marsikje v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno. Prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri, v notranjosti Slovenije bo nekoliko manj vroče. V ponedeljek bo sončno in zelo vroče, zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad Alpami, srednjo Evropo in severnim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka od zahoda k nam spet toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno. Jutri bo jasno in vroče.