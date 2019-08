Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Kitajske Hua Chunying je potezo ZDA označila za zlorabo državnih pooblastil. Blatenje kitajskih podjetij naj bi resno spodkopavalo ugled ZDA v svetu in njihove lastne interese. Kitajska vlada namerava podpreti podjetja, ki bodo vložila tožbe za zaščito njihovih pravic in interesov.

Trumpova vlada je v sredo objavila prepoved poslovanja agencij zvezne vlade z omenjenimi kitajskimi podjetji. Za to se je odločil, ker naj bi ta podjetja sodelovala s kitajskimi obveščevalnimi službami in vohunila ter kradla zahodno tehnologijo. Huawei je že napovedal tožbo, druga podjetja pa se mu bodo verjetno pridružila.

Trumpova vlada je maja že prepovedala prodajo ameriške tehnologije Huaweiju, vendar z 90-dnevnim odlogom. Huawei je drugi največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu za Samsungom in pred Applom ter vodilni ponudnik opreme za telekomunikacijska omrežja. Brez dostopa do ključnih ameriških čipov, ki jih proizvaja Intel, in druge opreme to ne bo dolgo trajalo.