Pravosodni minister države Michoachan Adrian Lopez Solis je na novinarski konferenci povedal, da so bile žrtve najprej ustreljene. Dve od visečih na pol golih trupel sta bili ženski. Ob truplih je bil napis: "Bodi domoljub, ubij Viagro". Gre za konkurenčni kartel Viagras, ki se s kartelom Jalisco spopada za večji kos ogromne pogače mamil, ki jih prodajajo v ZDA.

Mamilarski karteli so se po umiritvi vojne proti mamilom v Mehiki med letoma 2006 in 2012 nekoliko umaknili v ozadje in ne opozarjajo nase z umori. Jalisco pa velja za izjemno surov kartel, ki ne pozna milosti.

Njegovi člani so se na primer maja zapeljali v konvoju športnih avtomobilov in terencev ter poltovornjakov v mesto Zamora in tam pobili nekaj policistov. V Mehiki je bilo v prvem polletju letos 17.608 umorov, kar je 5,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Država s 125 milijoni prebivalcev ima sedaj povprečno 100 umorov na dan.