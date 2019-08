Po raciji so namreč številni otroci aretiranih ostali prepuščeni samim sebi, kar je v ameriški javnosti in tudi v demokratskem taboru sprožilo ostre odzive. Oblasti so pojasnile, da so številne prijete delavce izpustile, da bi lahko primerno poskrbeli za svoje otroke.

Veliko so jih sicer morali izpustiti tudi zato, ker so uspeli dokazati, da imajo imajo dovoljenje za delo in bivanje. V sredo so namreč prijeli vse, ki niso mogli dokazati, da so državljani ZDA ali da imajo ustrezne dokumente.

Priseljenci brez ustreznih dokumentov, ki so bili izpuščeni, so se lahko vrnili k svojim otrokom in bodo na prostosti počakali na zaslišanje pred imigracijskim sodiščem.

Sredina racija proti nezakonitim priseljencem v Mississippiju je bila ena večjih v zgodovini ZDA, potekala pa je v petih tovarnah.